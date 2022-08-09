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    Воспитанника частной школы-интерната сбила машина на севере Петербурга

    2016
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    Одиннадцатилетнего мальчика госпитализировали в Выборгском районе Петербурга после ДТП.

    Авария произошла у дома 15 по Выборгскому шоссе накануне около половины пятого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). По предварительной информации, 25-летний водитель на «Форде Фокусе» двигался по боковому проезду вдоль Выборгского шоссе в сторону проспекта Просвещения. В этот момент дорогу переходил подросток. Мужчина не успел затормозить.

    Пострадавшего с травмами и переломами увезли в больницу № 19. Его состояние оценивается как тяжелое.

    ГИБДД района проводит проверку.

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