Участковые прошлись с рейдом по Невскому району. В полицию привезли полсотни мигрантов

Сотрудники полиции Невского района прошлись по многоэтажкам в Невском районе в Петербурге. Они искали «резиновые» квартиры и уделили особое внимание хостелам. Об этом рассказали 9 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Полицейские проверили 15 жилых домов, где выявили 45 квартир, сдаваемых в аренду. О них сообщили в налоговые органы для проверки. На проспекте Большевиков и улицы Ткачей полиция проверила два хостела — у 12 мигрантов нашли нарушения миграционного законодательства.
Всего в полицию по результатам рейда доставили 55 человек, из которых 42 привлекли за нарушение миграционного законодательства.
Два мигранта предъявили документы с признаками подделки. «Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел», — уточнили в МВД.