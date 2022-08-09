    Пробки

    4/10

    usd60.32eur61.16
    Искупил актив ДонбассомГрязная работа за спасибоБои ММА в МуриноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Участковые прошлись с рейдом по Невскому району. В полицию привезли полсотни мигрантов

    2531
    4 комментария

    Сотрудники полиции Невского района прошлись по многоэтажкам в Невском районе в Петербурге. Они искали «резиновые» квартиры и уделили особое внимание хостелам. Об этом рассказали 9 августа в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: Скриншот видеоролика ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
    ПоделитьсяПоделиться

    Полицейские проверили 15 жилых домов, где выявили 45 квартир, сдаваемых в аренду. О них сообщили в налоговые органы для проверки. На проспекте Большевиков и улицы Ткачей полиция проверила два хостела — у 12 мигрантов нашли нарушения миграционного законодательства.

    Всего в полицию по результатам рейда доставили 55 человек, из которых 42 привлекли за нарушение миграционного законодательства.

    Два мигранта предъявили документы с признаками подделки. «Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовных дел», — уточнили в МВД.

    Фото: Скриншот видеоролика ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close