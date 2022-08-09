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    Небольшие дожди и выше +20. Синоптик рассказал о погоде в Петербурге во вторник

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    В Санкт-Петербурге ситуация с погодой во вторник, 9 августа, формируется восточной периферией антициклона. Облачность будет переменная, небольшие дожди пройдут лишь местами. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Солнечные лучи смогут прогреть воздушные массы лучше, чем накануне», — добавил он.

    Температура воздуха 21… 23 градуса тепла. Ветер северный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 769 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

    «В среду без осадков и еще теплее», — закончил прогноз Леус.

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