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    Латвия снова получает газ из России

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    «Газпром» 5 августа возобновил поставки российского газа в Латвию. Об этом 8 августа пишет ТАСС со ссылкой на данные платформы Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

    Поставки газа в Латвию осуществляются через Эстонию и проходят через ГИС Лухамаа.

    Так, в пятницу, по данным платформы, через газоизмерительную станцию (ГИС) Лухамаа поступил газ в объеме около 2,9 млн куб. метров в сутки. Последний раз поставки газа через эту точку осуществлялись 29 июля. А 6 и 7 августа объем поставок через данную станцию составил около 3,8–4,1 млн куб. метров в сутки.

    30 июля «Газпром» прекратил поставлять газ в Латвию из-за «нарушения условий отбора газа».

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