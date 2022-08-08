Водитель бросил на Савушкина каршеринг с наркотиками и выбежал навстречу ДПС и уголовному делу

Водитель каршеринга выбрасывал наркотики, убегая от полиции на пару с пассажиром в Приморском районе Петербурга. Уже в наручниках он признал, что ночь была бы приятнее, если бы в голову не ударили молодость и глупость.
«Ниссан» в цветографии сервиса аренды привлёк внимание наряда ДПС во дворах за ТРК «Меркурий» на улице Савушкина в одиннадцатом часу вечера субботы, пишет «Дорожный инспектор» 8 августа. Разъехаться могли бы без лишних вопросов, но водитель каршеринга очевидно занервничал и поспешил уехать.
Знание местности подвело, и «Ниссан» уткнулся в тупик. Водитель с пассажиром бросились врассыпную, оставляя за спиной «хлебные крошки» из обмотанных чёрной изолентой свёртков. Позже выяснилось, что в каждом чуть меньше грамма психотропа.
21-летний водитель из Братска, как оказалось, скрывал не только это. За руль каршеринга он сел под аккаунтом пассажира — 24-летнего мужчины из Енисейска.
«Глупость, упрямство, молодость», — объяснил водитель события субботнего вечера и отказался от визита к наркологу.
Молодой человек получил протоколы за отказ от медосвидетельствования и за управление автомобилем без документов (12.3 КоАП). Позже добавились дело по наркотической статье 228 УК и статус невыездного.