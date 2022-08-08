Водитель бросил на Савушкина каршеринг с наркотиками и выбежал навстречу ДПС и уголовному делу

Водитель каршеринга выбрасывал наркотики, убегая от полиции на пару с пассажиром в Приморском районе Петербурга. Уже в наручниках он признал, что ночь была бы приятнее, если бы в голову не ударили молодость и глупость.



«Ниссан» в цветографии сервиса аренды привлёк внимание наряда ДПС во дворах за ТРК «Меркурий» на улице Савушкина в одиннадцатом часу вечера субботы, пишет «Дорожный инспектор» 8 августа. Разъехаться могли бы без лишних вопросов, но водитель каршеринга очевидно занервничал и поспешил уехать.

