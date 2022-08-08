Генпрокуратура начала проверку Пенсионного фонда из-за массовых невыплат соцпособий

Генеральная прокуратура РФ начала проверять Пенсионный фонд из-за нарушений, связанных с денежными выплатами на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Надзорное ведомство сообщило об этом 8 августа на своем сайте.
Как показала проверка жалоб жителей Краснодарского края, которые оспаривали отказ в назначении выплат, граждане обращались в ПФР «обоснованно». В выплатах краснодарцам отказали «с указанием на доход, превышающий краевой прожиточный минимум на душу населения».
Прокуроры установили, что реготделение фонда допустило при рассмотрении заявлений техническую ошибку: «Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны».
Как передает ведомство, эти решения были пересмотрены, а выплаты семьям назначены. Всего было обнаружено 1048 неправомерных решений. Троих должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
«Учитывая распространенный характер таких нарушений, Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована проверка деятельности Пенсионного фонда России, выступающего оператором ряда информационных ресурсов, в части исполнения законодательства при заключении и выполнении государственных контрактов на создание и развитие электронных информационных систем», — добавили в ГП.