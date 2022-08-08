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    Российским банкам разрешили приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы

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    Российские банки, средства которых в иностранной валюте заморожены за рубежом, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте до отмены ограничительных мер.

    Указ об этом 8 августа подписал президент РФ Владимир Путин.

    Согласно документу, банки смогут приостанавливать исполнение своих обязательств по счетам и вкладам, а также не начислять проценты по ним во время приостановки. Меры ответственности за неисполнение условий договоров в таких случаях к кредитным организациям применяться не будут.

    Кроме того, Центробанк сможет определять максимальное значение комиссий банков за валютные переводы в случае введения санкций против них.

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