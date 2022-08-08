Российским банкам разрешили приостановить операции в валюте стран, заморозивших их активы

Российские банки, средства которых в иностранной валюте заморожены за рубежом, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте до отмены ограничительных мер.



Указ об этом 8 августа подписал президент РФ Владимир Путин.



Согласно документу, банки смогут приостанавливать исполнение своих обязательств по счетам и вкладам, а также не начислять проценты по ним во время приостановки. Меры ответственности за неисполнение условий договоров в таких случаях к кредитным организациям применяться не будут.

