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    «Форд» запнулся о ремонт Колтушского шоссе и удивил акробатикой

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    Ремонт Колтушского шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области стал непреодолимым препятствием для автомобиля. Стойка «на руках» в исполнении «Форда» не оставила очевидцев равнодушными.

    «Форд Фьюжн» угодил в ДТП на Шоссейной улице в посёлке Янино-1 вечером 8 августа. Автомобиль выезжал с прилегающей территории и нырнул в канаву, рассказали 8 августа 47news очевидцы.

    Фото: 47News
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    Попытка выбраться, похоже, усугубила положение. Передние колёса машины застряли намертво, задние оказались в воздухе. На фото акробатический трюк «Форда» оценивает пенсионерка.

    Шоссейная улица — часть Колтушского шоссе, которое расширяют до четырех полос, чтобы убрать «бутылочное горлышко» на границе Ленобласти и Петербурга. Реконструкцию планируют завершить к осени 2024 года.

    Фото: 47News

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