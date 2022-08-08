«Форд» запнулся о ремонт Колтушского шоссе и удивил акробатикой

Ремонт Колтушского шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области стал непреодолимым препятствием для автомобиля. Стойка «на руках» в исполнении «Форда» не оставила очевидцев равнодушными.
«Форд Фьюжн» угодил в ДТП на Шоссейной улице в посёлке Янино-1 вечером 8 августа. Автомобиль выезжал с прилегающей территории и нырнул в канаву, рассказали 8 августа 47news очевидцы.
Попытка выбраться, похоже, усугубила положение. Передние колёса машины застряли намертво, задние оказались в воздухе. На фото акробатический трюк «Форда» оценивает пенсионерка.
Шоссейная улица — часть Колтушского шоссе, которое расширяют до четырех полос, чтобы убрать «бутылочное горлышко» на границе Ленобласти и Петербурга. Реконструкцию планируют завершить к осени 2024 года.