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    Болельщики «Зенита» выбрали Одоевского лучшим в матче с «Ахматом». Его удалили еще до перерыва

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    Вратарь Даниил Одоевский выбран лучшим игроком петербургского клуба в матче «Ахмат» — «Зенит» (0:0), который состоялся в Грозном в субботу, 6 августа. Об этом сообщает пресс-служба команды.

    По итогам голосования болельщиков в паблике сине-бело-голубых во «ВКонтакте» голкипер набрал 2 547 голосов (33,37%). На втором месте Малком (1 577 голосов, 20,66%), на третьем — Михаил Кержаков (1 061, 13,9%).

    Выбор необычен, ведь 19-летний Одоевский не отыграл и половины матча, он был удален на 41-й минуте встречи за фол на Лечи Садулаеве за пределами штрафной. Место в воротах занял Кержаков.

    Комментаторы под постом с голосованием разделились: одни интерпретируют их итоги как троллинг, а другие — как поддержку молодого футболиста, который фактически стал основным в начале нового сезона.

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