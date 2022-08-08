Властелин колец. «Мостотрест» стремительно сокращает число мест для швартовки частников в центре города

Оператор городских набережных готов лишить судовладельцев свободного доступа к использованию вмонтированных в гранит колец. Простым смертным скоро может оказаться негде пришвартоваться.

Фото: Лев Годованник Поделиться Поделиться





В конце июля ответственное за городские набережные ГБУ «Мостотрест» возобновило забытые с 2019 года аукционы на право аренды участков набережных с кольцами. Итоги первых двух подведены 26 июля и 3 августа, третий в процессе. Средняя цена одного лота 10 000 руб в месяц, как правило, в лот входят два кольца. По условиям конкурса победители получают участки с набережными в аренду сначала на один год, а по его истечении право на продление договора еще на 5 лет.

По данным Главного управления МЧС России по Петербургу, в подведомственной ему Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) зарегистрировано на 27 июля 2022 года 47 344 плавсредства. Закон запрещает использовать их для коммерческой перевозки пассажиров, но все они имеют полное право ходить по рекам и каналам Петербурга, и им тоже нужно где-то швартоваться.

— Кольца на петербургских набережных установлены сто лет назад, чтобы любой желающий мог привязать свое плавсредство. Брать за это деньги — всё равно, что брать деньги за то, что мы ходим по тротуарам. Это предметы общего пользования — такие же, как набережные, на которых они установлены, — удивляется Владимир Филиппов, генеральный директор ООО «Аква-Экскурс», которое занимается перевозкой пассажиров.



Сейчас подавляющее большинство колец на набережных — в свободном доступе. Однако как только они будут сданы в аренду, у них появится «хозяин», который будет волен распоряжаться швартовочными местами по своему усмотрению. Выходит, чем больше колец сдаст в аренду «Мостотрест», тем меньше обычным судовладельцам останется возможностей привязать свой катер на полчасика к ближайшему кольцу. Наступит момент, когда за это придется платить арендатору.

В теории участвовать в конкурсах может любой, но платить по 120 тысяч рублей в год за то, чем ты большую часть года не сможешь пользоваться — это явно коммерческая тема. Это перевозчикам надо быть уверенным в том, что рядом с арендуемыми ими спусками всегда будет в свободном доступе кольца, где они могли бы отстаивать свои суда. А частных судовладельцев, желающих платить за «свое» кольцо» вряд ли найдется много. Единственное, что им остается, как-то договариваться с арендаторами.



Сколько может стоить такая услуга?

— Швартовка к кольцам интересна бизнесу, мне трудно представить, чтобы владелец приличного катера ставил судно у такого кольца — его разобьют волны или вандалы. А привязаться на часик — пожалуйста. Не думаю, что кто-то из арендаторов попросит за это деньги, — говорит генеральный директор ООО «Драйвер» Дмитрий Беленовский.

Но «Драйвер» на кольца не претендует, а вот участники аукционов категорически отказываются обсуждать вопрос неофициальной субаренды — боятся трений с «Мостотрестом».



Без ссылок на себя наши собеседники откровенны:

— Знакомых пустим за так, на остальных, если получится, заработаем.

Но называть возможный размер платы даже эти люди затруднились — всё только начинается.

При этом, согласно букве договора, швартоваться к кольцам могут только те суда, которые победитель аукциона в течение 10 дней после заключения договора аренды предоставит «Мостотресту» в особом списке. А нарушителей арендатор должен фотографировать и сообщать о них «Мостотресту».

Всего в водной туристической зоне Петербурга (Мойка, Фонтанка, канал Грибоедова) 1984 кольца. Пока что спрос от перевозчиков есть лишь примерно на каждое десятое из них. Но если «Мостотресту» удастся «пристроить» все существующие кольца, бюджет мог бы получать до 120 млн руб в год: платить за них надо круглый год, даже зимой. По данным городского комитета по транспорту, в 2021 году пассажиропоток внутренних водных круизов составил 2,4 млн человек — и в теории, плата за аренду всех колец, как и за причалы, должна будет равномерно распределена между ними.



В «Мостотресте» говорят, что в аренду пока отдаются только те кольца, которые востребованы — когда перевозчики обращаются по поводу какого-нибудь нового участка, кольца на нём рассматриваются для сдачи в аренду. Лишь те, на которые заявок нет, выходит, пока будут де-факто в общественном пользовании, и с каждым конкурсом их остается все меньше и меньше.

«Начиная с 2019 года «Мостотрест» в порядке эксперимента начал осуществлять передачу в аренду конструктивных элементов (колец) на участках набережных рек Мойки, Фонтанки, канала Грибоедова для отстоя судов без права посадки-высадки пассажиров, замещая тем самым несанкционированное использование государственного имущества. Данная процедура показала свою эффективность и востребованность», — сообщили в «Мостотресте».



В приведённой выше приблизительной арифметике требуется оговорка: так будет, если без эксцессов, и все друг с другом договорятся. Пока договариваются, и выглядит это примерно так.

Проводится, например, аукцион на 10 лотов, в нем участвуют 5–6 претендентов (юрлица, индивидуальные предприниматели и просто люди) которые оформляют штук 40 заявок — большинство претендует на всё. Но это всё большинству ни к чему, потому что каждая круизная компания пользуется теми кольцами, которые поближе к уже арендованным ими спускам с набережных, где они благополучно сажают и высаживают пассажиров. И каждый участник аукциона отлично знает, где чей спуск и кто какими кольцами реально пользуется. Формально все претендуют почти на всё, ведь это главный аргумент в будущем торге.

26 июля прошел аукцион на право заключения договоров аренды на части набережной Фонтанки от моста Белинского до Аничкова моста. Начальная цена 11 лотов при 39 заявках от 7 участников составила 109 824 руб, окончательная — 112 321 руб. Это даже не плюс 3%.



Протокол подведения итогов аукциона по кольцам набережной Фонтанки от Аничкова моста до моста Ломоносова датирован 3 августа — там 78 заявок на 19 лотов от 14 участников. Начальная цена — 219 264 руб, окончательная — 222 557, то есть результатом торгов стало повышение на 1,5%.



Создается впечатление, будто торг происходит не на аукционе, а перед ним. В итоге кольца достаются тем, кто рядом с ними арендует причалы, и особой конкуренции не выходит, хотя заявок подается очень много.

На 17 августа назначено рассмотрение заявок на канал Грибоедова от Казанского моста до Банковского и от Итальянского до Казанского. Можно предположить, там будет та же картина.

Всего на сайте «Мостотреста» указано 15 аукционов на аренду участков набережных с кольцами, 12 прошли в 2019 году, большинство из них признаны несостоявшимися. Впрочем, из этого вовсе не следует, что договоры аренды не заключены. Если на аукционе нет конкуренции, «Мостотрест» признаёт его несостоявшимся и заключает договоры с теми, кто пришёл — по начальной цене.



«В настоящее время заключено 62 договора аренды на 62 части участков набережных Мойки, Фонтанки, канала Грибоедова, в которые входят 142 кольца (из них первый 31 договор был заключен в мае-июне 2019 года). Проведены аукционы 26 июля и 3 августа, договоры находятся в стадии заключения еще по 30 участкам, в которые входят 49 колец на набережной Фонтанки между мостами Белинского и Аничковым», — говорят в «Мостотресте».

Кто в конечном итоге оплатит запланированные «Мостотрестом» дополнительные доходы города, долго гадать не приходится. О том, что увеличение расходов перевозчиков неизбежно ударит по пассажирам, говорит Владимир Филиппов: «Сначала город навязывает нам арендные договоры за пользование кольцами, а потом нас упрекают: а что же билеты дорожают?»

Президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов относится к этому не так однозначно:

— «Мостотрест» давно мечтал сдавать в аренду все набережные с кольцами, хотя если говорить, что это набережные, то это территория общего пользования, где любой гражданин имеет право швартоваться в некоммерческих целях. Они же выставляют на аукционы всё — и для коммерческих судов, и для маломерных. Но что интересно: на набережной Мойки у Марсова поля постоянно стоят десятки катеров и яхт, на них сажают-высаживают туристов. Городу они за это не платят, но ни «Мостотрест», ни кто-то другой их не трогает. А лицензированные круизные суда должны почему-то идти на аукционы и платить за аренду колец. Это двойной стандарт, он мне категорически не нравится.



Лев Годованник для «Фонтанки.ру»

