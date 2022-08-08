Путин не поедет на Генассамблею ООН. Делегацию возглавит Лавров

Главе МИД РФ Сергею Лаврову поручено возглавить российскую делегацию на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Соответствующий указ 8 августа подписал президент РФ Владимир Путин.



Всего в состав делегации назначены десять человек, среди них — замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, постпред России при ООН Василий Небензя и лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.



Неделя высокого уровня на ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Предварительную программу в июле публиковало РИА Новости. Согласно документу, первым (20 сентября) выступит президент Бразилии Жаир Болсонару, после него — американский лидер Джо Байден. В тот же день выступят президенты Франции и Турции. 21 сентября ожидается выступление украинского президента Владимира Зеленского.

