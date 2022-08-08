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    Путин не поедет на Генассамблею ООН. Делегацию возглавит Лавров

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    Главе МИД РФ Сергею Лаврову поручено возглавить российскую делегацию на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Соответствующий указ 8 августа подписал президент РФ Владимир Путин.

    Всего в состав делегации назначены десять человек, среди них — замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, постпред России при ООН Василий Небензя и лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

    Неделя высокого уровня на ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября. Предварительную программу в июле публиковало РИА Новости. Согласно документу, первым (20 сентября) выступит президент Бразилии Жаир Болсонару, после него — американский лидер Джо Байден. В тот же день выступят президенты Франции и Турции. 21 сентября ожидается выступление украинского президента Владимира Зеленского.

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    Комментарии 17

    фру08 Авг 2022 в 18:07
    А чё так?
    +4−0
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