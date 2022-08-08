    Пробки

    7/10

    usd60.37eur61.36
    Интервью с ГоблиномГрязная работа за спасибоБои ММА в МуриноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Бывший главный полицейский Екатеринбурга услышал приговор за взятку. Он поедет в колонию без генеральского звания

    2508
    5 комментариев

    В Екатеринбурге суд огласил приговор в отношении бывшего начальника городского УМВД России Игоря Трифонова. Его признали виновным в получении взятки, в незаконном хранении оружия, сообщает 8 августа пресс-служба СКР.

    Игорь Трифонов
    Игорь ТрифоновФото: E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Установлено, что в мае-июне 2015 года Трифонов через трех посредников, двое из которых были его подчиненными, получил взятку в размере 10 млн рублей от заместителя председателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала». Так полицейского «вознаградили» за возбуждение уголовного дела в интересах данного банка.

    Кроме того, подсудимый незаконно хранил патроны в своем подмосковном доме. Их нашли при обыске в сентябре 2020 года.

    Свою вину Трифонов не признал, пишет E1.RU. Суд приговорил его к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, лишили звания «генерал-майор полиции» и государственных наград.

    Бывший зампредседателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев, который подтвердил свои показания и активно сотрудничал со следствием, ранее получил 5 лет условно и штраф в 20 млн рублей.

    Игорь Трифонов
    Игорь ТрифоновФото: E1.RU

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close