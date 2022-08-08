Бывший главный полицейский Екатеринбурга услышал приговор за взятку. Он поедет в колонию без генеральского звания

В Екатеринбурге суд огласил приговор в отношении бывшего начальника городского УМВД России Игоря Трифонова. Его признали виновным в получении взятки, в незаконном хранении оружия, сообщает 8 августа пресс-служба СКР.

Установлено, что в мае-июне 2015 года Трифонов через трех посредников, двое из которых были его подчиненными, получил взятку в размере 10 млн рублей от заместителя председателя правления ООО Коммерческий банк «Кольцо Урала». Так полицейского «вознаградили» за возбуждение уголовного дела в интересах данного банка.

Кроме того, подсудимый незаконно хранил патроны в своем подмосковном доме. Их нашли при обыске в сентябре 2020 года.



Свою вину Трифонов не признал, пишет E1.RU. Суд приговорил его к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, лишили звания «генерал-майор полиции» и государственных наград.



Бывший зампредседателя банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев, который подтвердил свои показания и активно сотрудничал со следствием, ранее получил 5 лет условно и штраф в 20 млн рублей.

