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    Смертельное ДТП на трассе «Нарва»: две машины в кювете, на дороге лежит вырванный двигатель

    1978
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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Тяжелое ДТП произошло на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти днем 8 августа. В улетевших в кювет машинах погибли и пострадали несколько человек. Среди раненых есть ребенок.

    На 120-м километре автодороги А-180 «Нарва», у деревни Тикопись, лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным полиции, встретились BMW и «Лада», пишет 47News. В МЧС Ленобласти сообщение о ДТП поступило в 11:28. На кадрах с места ДТП видно, что обе машины после столкновения улетели в кювет, у одной от удара вырвало двигатель, который остался лежать посреди дороги.

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    В результате аварии, по предварительной информации полиции, погибли два человека: водитель и пассажир «Лады». Еще трое — два пассажира отечественной машины и один пассажир БМВ — получили травмы и были госпитализированы, среди них ребенок. Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось резать машины.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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