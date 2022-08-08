Смертельное ДТП на трассе «Нарва»: две машины в кювете, на дороге лежит вырванный двигатель

Тяжелое ДТП произошло на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти днем 8 августа. В улетевших в кювет машинах погибли и пострадали несколько человек. Среди раненых есть ребенок.

На 120-м километре автодороги А-180 «Нарва», у деревни Тикопись, лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По предварительным данным полиции, встретились BMW и «Лада», пишет 47News. В МЧС Ленобласти сообщение о ДТП поступило в 11:28. На кадрах с места ДТП видно, что обе машины после столкновения улетели в кювет, у одной от удара вырвало двигатель, который остался лежать посреди дороги.