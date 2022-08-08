Петербурженки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут бесплатно освоить швейное дело

Петербургский благотворительный фонд «Доброделы» запустил проект «Мастерская доброделов», в рамках которого жительницы Петербурга, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут бесплатно освоить швейное дело.
Курс ориентирован на многодетных, малообеспеченных, временно оставшихся без работы женщин. До конца ноября 25 человек будут изучать основы кройки и шитья под руководством профессиональной швеи. Также учениц ждут творческие мастер-классы и экскурсии на действующие швейные производства. Первый мастер-класс в мастерской пройдет 11 августа: участницы сошьют прихватку, шоппер и косметичку.
«В жизни происходит разное: можно лишиться работы, дохода, попасть в сложную ситуацию. Но если у тебя в голове есть знания, а в руках — навыки, ты всегда сможешь выкарабкаться и идти дальше. Именно поэтому «Доброделы» открыли швейную мастерскую. Эту помощь нельзя потрогать или унести домой. Она остается с вами в виде ценных знаний», — приводит слова президента фонда «Доброделы» Полины Тумашик издание АСИ.