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    «Л’Этуаль» завладел «Подружкой». Компания консолидировала 100% долей косметического конкурента

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    Компания «Алькор и Ко», владеющая сетью магазинов косметики «Л’Этуаль», полностью выкупила косметическую сеть «Подружка». Как следует из данных СПАРК, ее доля в уставном капитале ООО «Табер Трейд, управляющим ретейлером, выросла с 90 до 100%. Сделка состоялась 22 июля.

    «Алькор и Ко» купила 90% «Подружки» в январе 2020 года, по 5% оставались у генерального директора Дмитрия Тамурки и исполнительного директора Павла Смирнова. По данным Forbes, пост руководителя «Подружки» займет Станислав Мелингер, который ранее работал директором департамента технологического развития в ювелирной компании «Адамас».

    Сейчас в России работают 287 магазинов сети «Подружка» и 1000 точек «Л’Этуаль». Генеральный директор «Л’Этуаль» Татьяна Володина сообщила изданию, что в будущем планируется расширить ассортимент обеих сетей и усовершенствовать доставку.

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