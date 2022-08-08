«Л’Этуаль» завладел «Подружкой». Компания консолидировала 100% долей косметического конкурента

Компания «Алькор и Ко», владеющая сетью магазинов косметики «Л’Этуаль», полностью выкупила косметическую сеть «Подружка». Как следует из данных СПАРК, ее доля в уставном капитале ООО «Табер Трейд, управляющим ретейлером, выросла с 90 до 100%. Сделка состоялась 22 июля.



«Алькор и Ко» купила 90% «Подружки» в январе 2020 года, по 5% оставались у генерального директора Дмитрия Тамурки и исполнительного директора Павла Смирнова. По данным Forbes, пост руководителя «Подружки» займет Станислав Мелингер, который ранее работал директором департамента технологического развития в ювелирной компании «Адамас».

