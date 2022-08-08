    Пробки

    3/10

    usd60.37eur61.36
    Интервью с ГоблиномГрязная работа за спасибоБои ММА в МуриноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Руст» теряет градус. «Альфа-банк» хочет забрать алкогольные заводы за долги

    834
    1 комментарий

    «Альфа-банк» пытается взыскать долги с крупного производителя алкоголя ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка»). В начале августа кредитная обратилась в арбитражный суд Москвы с тремя исками к структурам холдинга «Браво Премиум», ЛВЗ «Топаз» и «Парламент Продакшн», которые управляют заводами «Руста» в Санкт-Петербурге, Балашихе и Пушкине.

    Как следует из определения суда по иску к «Парламент Продакшн», «Альфа-банк» намерен обратить взыскание на недвижимость компании и любое присоединенное имущество по договорам об ипотеке от декабря 2017 года. Предварительное заседание по делу назначено на начало сентября. Документы по двум другим искам пока не опубликованы.

    Как сообщает 8 августа «Коммерсант», это вторая серия исков «Альфа-банка» к структурам ГК «Руст» за последнее время. В середине июля банк потребовал с компаний около 7,8 млрд рублей в связи с неисполнением обязательств по кредитной линии от сентября 2015 года. Ранее «Руст» планировал рассчитаться с «Альфа-банком» в ходе продажи польской CEDC (бренд Zubrowka и пр.) местной группе Maspex, но из-за санкций та не смогла выплатить долг.

    На фоне финансовых проблем ГК «Руст» останавливают отгрузки розничным сетям, рассказал «Фонтанке» собеседник в одной из региональных сетей. По данным «Коммерсанта», перебои с поставками испытывает и федеральный ретейл.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close