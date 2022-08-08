Мал, но грозен. Истощенного котенка дальневосточного леопарда спасли в Приморье

Видео: Дирекция заповедников «Земля леопарда» В Приморье нашли потерявшегося котенка дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки в мире. Малыш был истощен и весил, как домашняя кошка, но рычал грозно, как настоящий хищник. Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» спасли четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда, которого обнаружили в одиночестве и истощенным за пределами национального парка. Детеныш весил всего 4,5 килограмма. При осмотре у него обнаружили небольшие раны, некоторые из которых были заражены паразитами, сообщает 8 августа Дирекция заповедников «Земля леопарда». Котенка доставили в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка.

Малышу обработали раны, сделали внутривенные вливания для борьбы с обезвоживанием и поместили в специальный карантинный блок. Анализы, в том числе на вирус панлейкопении и чуму плотоядных, показали, что он ничем не болеет. Котенок уже чувствует себя лучше и быстро набирает вес. Вскоре его выпустят из карантинного блока в просторный вольер. За его состоянием круглосуточно следят сотрудники Центра реабилитации. «Леопард уже прошел вакцинацию. Он проявляет адекватное поведение, показывает реакцию избегания человека, как и положено дикому зверю. Для него необходимо провести реабилитацию. О будущем леопарда говорить пока рано, но он уже хорошо питается и в ближайшее время ему будут предложены живые кролики, в том числе для оттачивания охотничьих умений», — прокомментировал председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.