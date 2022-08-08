Мал, но грозен. Истощенного котенка дальневосточного леопарда спасли в Приморье

Видео: Дирекция заповедников «Земля леопарда»
В Приморье нашли потерявшегося котенка дальневосточного леопарда — самой редкой крупной кошки в мире. Малыш был истощен и весил, как домашняя кошка, но рычал грозно, как настоящий хищник.
Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» спасли четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда, которого обнаружили в одиночестве и истощенным за пределами национального парка. Детеныш весил всего 4,5 килограмма. При осмотре у него обнаружили небольшие раны, некоторые из которых были заражены паразитами, сообщает 8 августа Дирекция заповедников «Земля леопарда». Котенка доставили в Центр реабилитации диких животных в селе Алексеевка.
Малышу обработали раны, сделали внутривенные вливания для борьбы с обезвоживанием и поместили в специальный карантинный блок. Анализы, в том числе на вирус панлейкопении и чуму плотоядных, показали, что он ничем не болеет. Котенок уже чувствует себя лучше и быстро набирает вес. Вскоре его выпустят из карантинного блока в просторный вольер. За его состоянием круглосуточно следят сотрудники Центра реабилитации.
«Леопард уже прошел вакцинацию. Он проявляет адекватное поведение, показывает реакцию избегания человека, как и положено дикому зверю. Для него необходимо провести реабилитацию. О будущем леопарда говорить пока рано, но он уже хорошо питается и в ближайшее время ему будут предложены живые кролики, в том числе для оттачивания охотничьих умений», — прокомментировал председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.
Эксперты выдвигают несколько версий, почему котенок остался один. Он мог отбиться от матери из-за разлива реки во время летнего циклона или схода селя. Также случается, что в крупных выводках из трех котят мать не всегда может обеспечить безопасность всех детенышей в условиях дикой природы. Подобное ранее наблюдали, например, в семействах амурских тигров.
Дальневосточный леопард — редчайшая крупная кошка и вообще одно из самых редких животных в мире. Они обитают на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. На охранной территории нацпарка «Земля леопарда» находится ядро единственной в мире популяции этих хищников. Согласно последним исследованиям, численность дальневосточных леопардов в России составляет 121 особь. В начале 2000-х годов в мире этих кошек насчитывали всего порядка 35.