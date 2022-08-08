Первые птицы начали улетать из Петербурга в теплые страны

До конца лета осталось больше трех недель, а первые птицы уже потянулись на юг. Об этом 8 августа рассказал петербургский зоолог Павел Глазков. Он добавил, что за «мигрантами» наблюдал на Южном побережье Финского залива.

«Мне встретились многочисленные стайки чернозобиков. Свое название эти кулики получили за большое черное пятно в области груди и брюха. Интересно: хотя эти птицы образуют пары на всю жизнь и насиживают вместе яйца, но после вылупления птенцов самка оставляет свой выводок на попечение отца — и покидает гнездо. А следующей весной вновь прилетает в это же место, чтобы встретиться со своим избранником», — поделился любопытным фактом Глазков.