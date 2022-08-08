В Петербурге суд вынес приговор по делу о любовном квадрате, из которого выжгли одного участника

Судом было установлено, что в ночь на 8 июня 2021 года пьяный Абидов, находясь в квартире дома в поселке Решетниково, задушил шнурком свою возлюбленную. Мужчина вину не признал и заявил, что в указанное время с женщиной не виделся. Однако на этапе предварительного расследования он рассказывал, что пил той ночью с любовницей. В какой-то момент она начала интересоваться, что будет, если его супруга узнает об их развлечениях, и потребовала денег. Абидов в ответ пригрозил всё рассказать её сожителю, который уезжал на вахту и не знал о похождениях избранницы. Спустя какое-то время любовница перешла к открытому шантажу — пугала заявлением об изнасиловании, обзывала. Когда Абидов решил уйти, она потребовала денег на алкоголь, в противном случае обещала обратиться в полицию по поводу кражи.

Скандалила пара на протяжении трех часов. В итоге мужчина потерял контроль, схватил любовницу за шею, бросил ее на диван и… Дальше, с его слов, в голове пелена. Пояснил, что находился в состоянии сильного душевного волнения.

Труп женщины был найден в квартире 14 июня после сообщения о задымлении. Как показал свидетель, женщина лежала на полу, завернутая в ковер и какие-то тряпки. Кровать была обуглена. Сам труп закоптился. Другой свидетель рассказал, что Абидов предложил ему вывезти труп в лес, но «помощник» вытащить тело не смог, поэтому облил растительным маслом и поджег.