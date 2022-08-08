В Китае 35 человек заразились новым типом генипавируса

Новый тип генипавируса выявили у 35 человек в Китае. Смертельных случаев или тяжелого течения пока не зафиксировано, также не установлено, способен ли вирус передаваться от человека к человеку, пишет 8 августа местный портал The Paper.



По данным портала, вирус назван вирусом Ланъе. Чаще всего он встречается у землеройковых (27% из 262 исследованных животных). Также антитела к вирусу обнаружили у собак (5% из 79) и коз (2% из 168).



Среди симптомов вируса Ланъе у человека — лихорадка, повышенная утомляемость, кашель, анорексия, миалгия (мышечная боль), тошнота, головная боль.

