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    В Китае 35 человек заразились новым типом генипавируса

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    Новый тип генипавируса выявили у 35 человек в Китае. Смертельных случаев или тяжелого течения пока не зафиксировано, также не установлено, способен ли вирус передаваться от человека к человеку, пишет 8 августа местный портал The Paper.

    По данным портала, вирус назван вирусом Ланъе. Чаще всего он встречается у землеройковых (27% из 262 исследованных животных). Также антитела к вирусу обнаружили у собак (5% из 79) и коз (2% из 168).

    Среди симптомов вируса Ланъе у человека — лихорадка, повышенная утомляемость, кашель, анорексия, миалгия (мышечная боль), тошнота, головная боль.

    «Поэтому можно сказать, что мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать», — приводит издание слова профессора медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьфа.

    Отмечается схожесть патогена с вирусами Нипах и Хендра, которые переносят летучие мыши. При этом уровень смертности у них составляет от 40 до 75 процентов, что намного выше, чем у коронавируса, а вакцины пока не существует.

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