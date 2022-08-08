Дама с собачкой поцарапала Jaguar и оторвала ему зеркало за неуважение к прохожим

В феврале 2022 года в полицию обратилась женщина и рассказала, что на улице Хошимина повредили ее автомобиль Jaguar, сообщает 8 августа пресс-служба прокуратуры Петербурга. Отсмотрев записи с камер, полицейские выяснили, что 10 февраля 45-летняя местная жительница, гуляя с собакой возле дома 13, корпус 1, по улице Хошимина, ключом от квартиры поцарапала кузов припаркованного у парадной «Ягуара», оторвала ему правое зеркало и скрылась.

В Петербурге суд решит судьбу народной мстительницы, которая решила наказать чужую машину за неудачную парковку. Неуважение к пешеходам стоило хозяйке авто лакокрасочного покрытия и зеркала.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). С ее слов, причиной поступка стало недовольство парковкой: машина мешала проходу. Женщина посчитала такое отношение хозяйки машины неуважительным к прохожим, которые вынуждены обходить автомобиль.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу и направила его в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.