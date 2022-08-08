    Пробки

    3/10

    usd60.37eur61.36
    Интервью с ГоблиномГрязная работа за спасибоБои ММА в МуриноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Volvo прилетел в автобус на светофоре на проспекте Героев

    1971
    1 комментарий

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Рейсовый автобус попал в ДТП в Красносельском районе Петербурга днем 8 августа. Спешка лишила легковую «лица».

    Легковой автомобиль и автобус № 243 (обслуживает ООО «Вест-сервис») столкнулись на пешеходном переходе возле дома 26 по проспекту Героев, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» в компании-перевозчике, автобус стоял на светофоре и только начал движение на загоревшийся зеленый свет, как сзади в него прилетел автомобиль Volvo.

    ПоделитьсяПоделиться

    Авария обошлась без пострадавших. Хотя автомобиль, как видно на фото, получил сильные повреждения передней части.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    26078160108 Авг 2022 в 13:04
    № 243!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close