Volvo прилетел в автобус на светофоре на проспекте Героев

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Рейсовый автобус попал в ДТП в Красносельском районе Петербурга днем 8 августа. Спешка лишила легковую «лица».
Легковой автомобиль и автобус № 243 (обслуживает ООО «Вест-сервис») столкнулись на пешеходном переходе возле дома 26 по проспекту Героев, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказали «Фонтанке» в компании-перевозчике, автобус стоял на светофоре и только начал движение на загоревшийся зеленый свет, как сзади в него прилетел автомобиль Volvo.
Авария обошлась без пострадавших. Хотя автомобиль, как видно на фото, получил сильные повреждения передней части.