«Штраф за гав-гав». Беглов хочет наказывать рублем за лай собак по ночам

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение парламента города законопроект о введении наказания для владельцев шумящих по ночам домашних питомцев. Об этом сообщил 8 августа замглавы фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский в своем телеграм-канале. Депутат также выложил текст законопроекта.
Как указано в пояснительной записке, законопроект исправляет пробел в законе об административных правонарушениях, который не учитывает, что источником шума в ночное время и в праздничные дни с 8 до 12 утра могут стать домашние животные. Губернатор ссылается на то, что в управление ветеринарии поступает «значительное количество обращений жителей многоквартирных домов, <...> содержащих жалобы на соседей — владельцев домашних животных в связи с шумом, источником которого являются принадлежащие им животные».
Владельцев животных-нарушителей тишины предлагается штрафовать на сумму от 500 до 5 000 рублей.
Депутат Вишневский обращает внимание: непонятно, как будет применяться закон: даже если представить, что сотрудники управления ветеринарии будут выезжать на жалобы по ночам, как определить, из какой именно квартиры происходит шум, тем более, что никто не обязан предоставлять доступ в квартиру для проверки. Также парламентарий отмечает, что в случаях, когда ведутся реально шумные строительные работы, которые не дают спать всему кварталу, признавать это нарушением и наказывать власти не спешат. Вишневский кратко обозначил губернаторскую инициативу слоганом «штраф за гав-гав».