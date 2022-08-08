«Штраф за гав-гав». Беглов хочет наказывать рублем за лай собак по ночам

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение парламента города законопроект о введении наказания для владельцев шумящих по ночам домашних питомцев. Об этом сообщил 8 августа замглавы фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский в своем телеграм-канале. Депутат также выложил текст законопроекта.

Как указано в пояснительной записке, законопроект исправляет пробел в законе об административных правонарушениях, который не учитывает, что источником шума в ночное время и в праздничные дни с 8 до 12 утра могут стать домашние животные. Губернатор ссылается на то, что в управление ветеринарии поступает «значительное количество обращений жителей многоквартирных домов, <...> содержащих жалобы на соседей — владельцев домашних животных в связи с шумом, источником которого являются принадлежащие им животные».