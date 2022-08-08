Угнанную «Камри» нашли побитой у пожарного водоема под Петербургом

Неизвестный угонщик увел чужую «Камри», попал на ней в ДТП и бросил в Приозерском районе Ленобласти. Там ее и нашел представитель собственника.



Около шести утра 7 августа в полицию Приозерского района обратился 49-летний петербуржец, работающий кладовщиком в фирме, которая специализируется на строительной и прочей спецтехнике. Мужчина сообщил, что у пожарного водоема в поселке Беличье после ДТП обнаружили белую Toyota Camry 2016 года, похищенную ранее. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 августа.