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    Угнанную «Камри» нашли побитой у пожарного водоема под Петербургом

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    Неизвестный угонщик увел чужую «Камри», попал на ней в ДТП и бросил в Приозерском районе Ленобласти. Там ее и нашел представитель собственника.

    Около шести утра 7 августа в полицию Приозерского района обратился 49-летний петербуржец, работающий кладовщиком в фирме, которая специализируется на строительной и прочей спецтехнике. Мужчина сообщил, что у пожарного водоема в поселке Беличье после ДТП обнаружили белую Toyota Camry 2016 года, похищенную ранее. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 августа.

    Через несколько часов мужчина написал заявление об угоне. Найденную «Тойоту» после осмотра передали ему как представителю собственника под сохранную расписку. По факту угона возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

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