В ХМАО медведь после лесного пожара начал объедать сотрудников МЧС

Пожарные из ХМАО сняли на видео бурого медведя, который пришел к их лагерю. События происходили в Кондинском районе, отмечает 8 августа Telegram-канал «Мегаполис Югра».

На опубликованных кадрах медведь бродит по поляне в поисках чего-нибудь съестного. К людям он отнесся с большой осторожностью, но голод, видимо, был сильнее страха.