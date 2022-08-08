В ХМАО медведь после лесного пожара начал объедать сотрудников МЧС

Пожарные из ХМАО сняли на видео бурого медведя, который пришел к их лагерю. События происходили в Кондинском районе, отмечает 8 августа Telegram-канал «Мегаполис Югра».
На опубликованных кадрах медведь бродит по поляне в поисках чего-нибудь съестного. К людям он отнесся с большой осторожностью, но голод, видимо, был сильнее страха.
«Нас на пожаре было девятнадцать, а двадцатым был косолапый. Так сказать, поставили медведя на довольствие», — прокомментировал видео автор.
Как рассказали участники события, животное пришло к ним ночью. Медведя заинтересовали консервы и домашние оладьи. Когда пожарные продвинулись вглубь леса, они нашли сгоревшую берлогу своего ночного гостя.