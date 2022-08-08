    Пробки

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    ДТП собрало пробку на ЗСД. Одного из участников посекло стеклом

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    2 комментария
    Фото: Читатель «Фонтанки» Денис
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    Авария затрудняет движение по Западному скоростному диаметру на юге Петербурга утром 8 августа. Пробка собралась от развязки с КАД. На кольцевой же скопился затор из-за дорожных работ.

    На южном участке ЗСД при движении от КАД к Благодатной улице проезд в десятом часу утра затруднил аварийный транспорт, сообщают в приложении «Ваш ЗСД». Там столкнулись легковые автомобили. Со слов читателя «Фонтанки» Дениса, первая участница ДТП «в шоке», а «ту, которая въехала, посекло стеклом немного».

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    По данным «Яндекс.Пробок», из-за аварии на ЗСД собрался почти двухкилометровый затор от КАД до Ленинского проспекта. Кроме того, из-за дорожных работ на КАД на этой же развязке стоит съезд с ЗСД на кольцевую. Пробка скопилась на внешнем кольце и тянется более 5 километров от развязки почти до Московского шоссе. Около девяти часов утра затор там был вдвое больше — 10,9 километра от реки Новой до Московского шоссе.

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    Фото: Читатель «Фонтанки» Денис

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