ДТП собрало пробку на ЗСД. Одного из участников посекло стеклом

Авария затрудняет движение по Западному скоростному диаметру на юге Петербурга утром 8 августа. Пробка собралась от развязки с КАД. На кольцевой же скопился затор из-за дорожных работ.



На южном участке ЗСД при движении от КАД к Благодатной улице проезд в десятом часу утра затруднил аварийный транспорт, сообщают в приложении «Ваш ЗСД». Там столкнулись легковые автомобили. Со слов читателя «Фонтанки» Дениса, первая участница ДТП «в шоке», а «ту, которая въехала, посекло стеклом немного».