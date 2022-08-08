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    Медведев: Принуждение Грузии к миру в 2008 году — сигнал для США и НАТО

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    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что принуждение Грузии к миру в августе 2008 года было предпринято для защиты граждан, а также для сигнала США и НАТО. Об этом 8 августа экс-президент написал в своем Telegram-канале.

    «Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России», — написал Медведев.

    Бывший глава государства считает, что сейчас ситуация на Кавказе изменилась, но НАТО с США все равно проигнорировали и не услышали Россию.

    «Продолжили свой чрезвычайно опасный курс <…> В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жестче», — закончил Медведев, добавив, что ныне мир изменился необратимо.

    Ровно 14 лет назад (8 августа 2008 года) начался грузино-южноосетинский конфликт и находившихся там российских миротворцев. Президент РФ Дмитрий Медведев объявил об операции по принуждению Грузии к миру.

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