Медведев: Принуждение Грузии к миру в 2008 году — сигнал для США и НАТО

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что принуждение Грузии к миру в августе 2008 года было предпринято для защиты граждан, а также для сигнала США и НАТО. Об этом 8 августа экс-президент написал в своем Telegram-канале.



«Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России», — написал Медведев.