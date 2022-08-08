Житель Купчино развлекался стрельбой из ружья, но, увидев полицию, разволновался

Полиция Фрунзенского района ждет пока врачи городской больницы № 15 поправят здоровье 39-летнего местного жителя. Его увезли из квартиры, где были слышны звуки выстрелов.
В единую службу 112 сообщение о стрельбе в квартире дома 27 по улице Турку поступило 6 августа около полуночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 августа. Наряд полиции нашел в указанной квартире нетрезвого мужчину, а также два ружья ИЖ, пистолет и патроны, а также порядка десяти гильз.
Хозяину во время доставления в отдел стало плохо. По предварительной информации, у него поднялось давление. Его увезли в больницу. У палаты выставлен пост.
Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».