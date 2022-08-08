    Пробки

    1/10

    usd60.32eur61.16
    Искупил актив ДонбассомГрязная работа за спасибоБои ММА в МуриноОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Когда будет возможна встреча Путина и Зеленского: новости вокруг спецоперации за 8 августа

    Что произошло за последние сутки

    2149
    5 комментариев
    В Кремле считают, что пока нет предпосылок для встречи украинского и российского президентов
    В Кремле считают, что пока нет предпосылок для встречи украинского и российского президентовФото: kremlin.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 8 августа.

    Банки с замороженной валютой могут остановить по ней операции с бизнесом

    Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета в иностранной валюте и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Согласно документу, банки, чьи средства в иностранной валюте были заморожены за рубежом, могут приостанавливать операции с бизнесом в этой валюте. Также в случае введения санкций компании могут открывать спецсчета для исполнения обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям.

    Песков сказал, когда будут возможны переговоры Зеленского и Путина

    Представитель Кремля Дмитрий Песков вновь ответил на вопросы о возможности переговоров между Россией и Украиной. Он заявил, что в Кремле ценят усилия президента Турции по организации переговорного процесса России и Украины, но делегация украинских переговорщиков, по словам Пескова, «ушла с радаров». Что касается личной встречи президентов Украины и России, то для нее предпосылок пока нет. В Кремле считают, что такая встреча будет возможна только после того, как делегации переговорщиков «проделают всю домашнюю работу».

    Зеленский заявил, что Украина не пойдет на переговоры после присоединения ее регионов к России

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов закроет для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром. Его цитирует «РИА Новости». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что референдум планируют провести жители региона, и если украинский президент обращается к руководству России, то это «неверный адрес».

    Нынешний глава Запорожской области Евгений Балицкий сегодня подписал распоряжение о подготовке к референдуму.

    В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

    Высокий («желтый») уровень террористической опасности в граничащей с Украиной Курской области продлили на 15 суток.

    — Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, — пишет губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Клишас заявил, что нужно обсудить конфискацию украинской собственности

    Сенатор Андрей Клишас заявил, что нужна ясная правовая основа для конфискации иностранной, в частности, украинской собственности. Он отметил, что это этот вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью. По словам Клишаса, применять конфискацию имущества планируется в качестве ответной меры.

    В Кремле считают, что пока нет предпосылок для встречи украинского и российского президентов
    В Кремле считают, что пока нет предпосылок для встречи украинского и российского президентовФото: kremlin.ru

    По теме

    Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраинаЦБ РФПереговорыСанкцииЦентробанк РоссииРоссия и УкраинаСпецоперация на Украине

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close