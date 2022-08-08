Когда будет возможна встреча Путина и Зеленского: новости вокруг спецоперации за 8 августа

В Кремле считают, что пока нет предпосылок для встречи украинского и российского президентов Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 8 августа.

Банки с замороженной валютой могут остановить по ней операции с бизнесом



Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета в иностранной валюте и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями. Согласно документу, банки, чьи средства в иностранной валюте были заморожены за рубежом, могут приостанавливать операции с бизнесом в этой валюте. Также в случае введения санкций компании могут открывать спецсчета для исполнения обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям.

Песков сказал, когда будут возможны переговоры Зеленского и Путина



Представитель Кремля Дмитрий Песков вновь ответил на вопросы о возможности переговоров между Россией и Украиной. Он заявил, что в Кремле ценят усилия президента Турции по организации переговорного процесса России и Украины, но делегация украинских переговорщиков, по словам Пескова, «ушла с радаров». Что касается личной встречи президентов Украины и России, то для нее предпосылок пока нет. В Кремле считают, что такая встреча будет возможна только после того, как делегации переговорщиков «проделают всю домашнюю работу».

Зеленский заявил, что Украина не пойдет на переговоры после присоединения ее регионов к России Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов закроет для России любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром. Его цитирует «РИА Новости». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ сказал, что референдум планируют провести жители региона, и если украинский президент обращается к руководству России, то это «неверный адрес». Нынешний глава Запорожской области Евгений Балицкий сегодня подписал распоряжение о подготовке к референдуму.

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности Высокий («желтый») уровень террористической опасности в граничащей с Украиной Курской области продлили на 15 суток. — Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112, — пишет губернатор Курской области Роман Старовойт.

Клишас заявил, что нужно обсудить конфискацию украинской собственности Сенатор Андрей Клишас заявил, что нужна ясная правовая основа для конфискации иностранной, в частности, украинской собственности. Он отметил, что это этот вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью. По словам Клишаса, применять конфискацию имущества планируется в качестве ответной меры.