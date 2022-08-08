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    В Финляндии демонтировали памятник «Мир во всем мире», подаренный Советским Союзом

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    C пьедестала в Хельсинки в понедельник, 8 августа, сняли памятник «Мир во всем мире», подаренный Финляндии Советским Союзом. Об этом сообщают финские СМИ.

    Памятник отправят на хранение водным путем на барже. Его окончательную судьбу будут решать позже власти Хельсинки и городской Художественный музей.

    Москва подарила «Мир во всем мире» Хельсинки в 1989 году. Для публики памятник открыли через год. В 1991 года три студента облили его смолой и облепили перьями. Сооружение пытались подорвать газовым баллоном в 2010 году, но неудачно.

    Дебаты относительно судьбы советского памятника в Хельсинки разгорелись после начала спецоперации РФ на Украине.

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