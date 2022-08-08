«Мерседес», пропустивший поворот на ЗСД, отправил в больницу двоих на КАД в районе Сестрорецка

Кольцевая автодорога в районе развязки на ЗСД у Горского встала накануне поздно вечером на несколько часов из-за водителя, который пропустил поворот.
Как сообщали очевидцы в социальных сетях, не только автомобилисты, но и пассажиры нескольких автобусов ждали, пока с дороги уберут разбитые «Мерседес» и «Инфинити».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД 8 августа, столкновение произошло в 22:50 на 9 километре КАД. 30-летний водитель «Инфинити» и его пассажирка в тяжелом состоянии были госпитализированы, а вот 34-летний водитель «Мерседеса» не пострадал.
По словам очевидцев, «Мерседес» якобы пропустил поворот на ЗСД и решил сдать задом. В этот момент в него и врезался «Инфинити».
По факту ДТП проводится проверка.