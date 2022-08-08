«Мерседес», пропустивший поворот на ЗСД, отправил в больницу двоих на КАД в районе Сестрорецка

Кольцевая автодорога в районе развязки на ЗСД у Горского встала накануне поздно вечером на несколько часов из-за водителя, который пропустил поворот.



Как сообщали очевидцы в социальных сетях, не только автомобилисты, но и пассажиры нескольких автобусов ждали, пока с дороги уберут разбитые «Мерседес» и «Инфинити».