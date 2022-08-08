Годовалый ребенок попал в реанимацию в Петербурге, глотнув из бутылки прозрачной жидкости

Врачи детской больницы № 5 спасают малыша, который заинтересовался бутылкой с опасной жидкостью и выпил из нее.
Мальчику, живущему с родителями и двумя старшими сестрами в квартире на улице Чапаева, стало плохо накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 августа.
В тяжелом состоянии его привезли в стационар, где врачи установили, что у ребенка обожжен пищевод. Мальчик, по предварительной информации, выпил уксусной эссенции, которая была оставлена без присмотра.
Пациента поместили в реанимацию.
Семья у пострадавшего благополучная, на учетах не состоит.