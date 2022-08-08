    Пробки

    3/10

    usd60.37eur61.36
    Oкей, а что с ObiSUP-фестиваль «Фонтанки»Куда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Годовалый ребенок попал в реанимацию в Петербурге, глотнув из бутылки прозрачной жидкости

    2642
    обсудить

    Врачи детской больницы № 5 спасают малыша, который заинтересовался бутылкой с опасной жидкостью и выпил из нее.

    Мальчику, живущему с родителями и двумя старшими сестрами в квартире на улице Чапаева, стало плохо накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 августа.

    В тяжелом состоянии его привезли в стационар, где врачи установили, что у ребенка обожжен пищевод. Мальчик, по предварительной информации, выпил уксусной эссенции, которая была оставлена без присмотра.

    Пациента поместили в реанимацию.

    Семья у пострадавшего благополучная, на учетах не состоит.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close