Петербуржцев в понедельник ждут небольшие дожди. Синоптик рассказал, когда они закончатся

В понедельник, 8 августа, жителей Петербурга ожидают кратковременные дожди местами, в городе будет облачно с прояснениями. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.



На погоду в Петербурге оказывает влияние тыловая часть уходящего на восток циклона, добавил он.



Температура воздуха — 19… 21 градус тепла. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

