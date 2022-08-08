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    Петербуржцев в понедельник ждут небольшие дожди. Синоптик рассказал, когда они закончатся

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    В понедельник, 8 августа, жителей Петербурга ожидают кратковременные дожди местами, в городе будет облачно с прояснениями. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    На погоду в Петербурге оказывает влияние тыловая часть уходящего на восток циклона, добавил он.

    Температура воздуха — 19… 21 градус тепла. Ветер юго-западный, 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 768 миллиметров ртутного столба — выше нормы.

    Уже во вторник, 9 августа, дождей не планируется, станет теплее.

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