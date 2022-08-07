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    Опустели гнезда. Самая крупная колония цапель покинула Ленобласть

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    Ленобласть покинула самая крупная колония белых и серых цапель — цапельник в пригороде Киришей резко опустел. Об этом 7 августа рассказал зоолог Павел Глазков.

    Однако ничего страшного не произошло: птицы улетели по естественным причинам. Некоторые «обещают» вернуться.

    «У цапель в разгаре послегнездовое перемещение, когда птицы разлетаются от мест гнездования в разных направлениях, в том числе и северном, на расстояние до 300 км <…> Это своего рода разведка: кто-то из них вернется будущей весной в родовой цапельник, а кто-то будет осваивать новые территории», — рассказал Глазков в своей группе во «ВКонтакте».

    По словам зоолога, цапли по много лет используют свои гнезда. Птицы образуют стабильные пары, где оба родителя строят гнездо, насиживают и выкармливают птенцов.

    В пригороде Киришей находится крупнейшая смешанная колония серых и больших белых цапель. При обследовании колонии с квадрокоптера насчитали 73 гнезда. Цапли живут компактными поселениями — на одном дереве могут находиться до 4–5 гнезд.

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