В Петербурге непогода повредила балкон знаменитого «Дома с башней»

Балкон знаменитого доходного дома Ивана Дернова, «Дома с башней», или просто «Башни», на углу Таврической и Тверской улиц, частично обрушился в Петербурге. В администрации Центрального района обвинили в ЧП непогоду.



Как объяснили «Фонтанке» 7 августа в пресс-службе администрации Центрального района, «в период неблагоприятных погодных условий по адресу Таврическая ул. д. 35 произошло обрушение штукатурного слоя и элементов балконного ограждения».

