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    В Петербурге непогода повредила балкон знаменитого «Дома с башней»

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    Балкон знаменитого доходного дома Ивана Дернова, «Дома с башней», или просто «Башни», на углу Таврической и Тверской улиц, частично обрушился в Петербурге. В администрации Центрального района обвинили в ЧП непогоду.

    Как объяснили «Фонтанке» 7 августа в пресс-службе администрации Центрального района, «в период неблагоприятных погодных условий по адресу Таврическая ул. д. 35 произошло обрушение штукатурного слоя и элементов балконного ограждения».

    В результате происшествия никто не пострадал.

    После случившегося место обрушения оградили, специалисты обследуют фасад, простукивают слабые элементы декора, чтобы предотвратить дальнейшие падения.

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