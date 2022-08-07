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    На Пряжку спустили сапы и пятно Горбачёва. В Коломне отметили «День Нептуна»

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    Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

    Соседский праздник «День Нептуна» отметили в Коломне 7 августа. Горожане вышли на Пряжку в костюмах, а затем сели чаёвничать за большим столом.

    Праздник объединил около 50 соседей. 30 человек участвовали в карнавале и прошли на сапах по реке Пряжке. Одна из соседок выбрала экстравагантное плавсредство. Петербурженка оседлала надувной круг и гребла лопатой.

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    Участник арт-группы «Сну-Сну» Александр Колпаков запустил в воду выполненное из пенопласта пятно Горбачева. После заплыва соседи играли в викторину на знание района, а также угощались чаем и печеньем за общим столом.

    Накануне в Петербурге прошёл карнавал «Фонтанка SUP» — лучшие кадры можно посмотреть тут.

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