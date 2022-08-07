На Пряжку спустили сапы и пятно Горбачёва. В Коломне отметили «День Нептуна»

Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»
Соседский праздник «День Нептуна» отметили в Коломне 7 августа. Горожане вышли на Пряжку в костюмах, а затем сели чаёвничать за большим столом.
Праздник объединил около 50 соседей. 30 человек участвовали в карнавале и прошли на сапах по реке Пряжке. Одна из соседок выбрала экстравагантное плавсредство. Петербурженка оседлала надувной круг и гребла лопатой.
Участник арт-группы «Сну-Сну» Александр Колпаков запустил в воду выполненное из пенопласта пятно Горбачева. После заплыва соседи играли в викторину на знание района, а также угощались чаем и печеньем за общим столом.
Накануне в Петербурге прошёл карнавал «Фонтанка SUP» — лучшие кадры можно посмотреть тут.