На Пряжку спустили сапы и пятно Горбачёва. В Коломне отметили «День Нептуна»

Соседский праздник «День Нептуна» отметили в Коломне 7 августа. Горожане вышли на Пряжку в костюмах, а затем сели чаёвничать за большим столом.



Праздник объединил около 50 соседей. 30 человек участвовали в карнавале и прошли на сапах по реке Пряжке. Одна из соседок выбрала экстравагантное плавсредство. Петербурженка оседлала надувной круг и гребла лопатой.