«Ленсвет» ликвидировал 50% последствий субботнего шторма в Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу, 6 августа, штормовой ветер повредил участки сетей в 8 районах города по 73 адресам. Об этом сообщает ГБУ «Ленсвет».



В настоящее время ликвидировано 50% последствий штормового ветра. Наиболее всего пострадал Курортный и Петродворцовый районы Петербурга.



«В первую очередь электромонтёры демонтируют повреждённые сети, затем прокладывают новые», — рассказали в «Ленсвете».



Основные работы в Курортном районе проходят в Зеленогорске, Ушково, Сестрорецке и вдоль магистралей с интенсивным движением.