    Пробки

    2/10

    usd60.37eur61.36
    Oкей, а что с ObiSUP-фестиваль «Фонтанки»Куда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Ленсвет» ликвидировал 50% последствий субботнего шторма в Петербурге

    942
    1 комментарий

    В Санкт-Петербурге в субботу, 6 августа, штормовой ветер повредил участки сетей в 8 районах города по 73 адресам. Об этом сообщает ГБУ «Ленсвет».

    В настоящее время ликвидировано 50% последствий штормового ветра. Наиболее всего пострадал Курортный и Петродворцовый районы Петербурга.

    «В первую очередь электромонтёры демонтируют повреждённые сети, затем прокладывают новые», — рассказали в «Ленсвете».

    Основные работы в Курортном районе проходят в Зеленогорске, Ушково, Сестрорецке и вдоль магистралей с интенсивным движением.

    Эффектным примером стал выход воздуха из люка на Савушкина вместе с потоком воды высотой в несколько этажей. В центре Петербурга также заметили «взбесившийся» люк.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close