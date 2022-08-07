Пришли за кошкой, забрали доллары. После пожара к петербургской семье пришли подставные зоолюбители

Петербургская семья лишилась накоплений после пожара в Пушкине. Горожане поверили в выдуманную историю о сбежавшей кошке.



Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне с заявлением в полицию обратился 42-летний житель Колпинского шоссе. В его квартире 5 августа случился пожар на кухне. До приезда сотрудников МЧС семья боролась с огнём собственными силами. Дверь в квартиру была нараспашку.



На пороге появились двое худощавых мужчин в чёрном. С жалобными лицами они рассказали о сбежавшей кошке. Хозяева разрешили им поискать питомца в своей квартире. После визита незнакомцев глава семьи не досчитался 22 тысяч долларов и обратился в полицию.

