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    Летел 20 метров. В Крыму джип с туристами упал с обрыва в море

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    5 комментариев

    В Крыму джип с двумя туристами упал в море на мысе Тарханкут. Об этом 7 августа сообщают РИА Новости и «КП-Крым» со ссылкой на МЧС республики.

    Автомобиль в двумя людьми слетел в обрыв 6 августа. Спасатели рассказали, что водитель не справился с управлением и съехал в обрыв. «Автомобиль стоял передней частью к обрыву. В машине находились парень и девушка <…> Машина не кувыркалась — грубо говоря, летела вниз», — уточнили в ведомстве.

    По словам очевидцев, автомобиль упал с высоты больше 20 метров. Удар смягчило падение в воду, а не на камни. По предварительным данным, мужчина отделался легкими ушибами и шоковым состоянием. У женщины сломана рука и повреждено лицо.

    «Девушка находится в тяжелом состоянии. Парень пострадал меньше, он мог самостоятельно идти», — добавили в пресс-службе МЧС.

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    Комментарии 5

    Zet07 Авг 2022 в 13:43
    Крепкий жип!
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