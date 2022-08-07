Летел 20 метров. В Крыму джип с туристами упал с обрыва в море

В Крыму джип с двумя туристами упал в море на мысе Тарханкут. Об этом 7 августа сообщают РИА Новости и «КП-Крым» со ссылкой на МЧС республики.
Автомобиль в двумя людьми слетел в обрыв 6 августа. Спасатели рассказали, что водитель не справился с управлением и съехал в обрыв. «Автомобиль стоял передней частью к обрыву. В машине находились парень и девушка <…> Машина не кувыркалась — грубо говоря, летела вниз», — уточнили в ведомстве.
По словам очевидцев, автомобиль упал с высоты больше 20 метров. Удар смягчило падение в воду, а не на камни. По предварительным данным, мужчина отделался легкими ушибами и шоковым состоянием. У женщины сломана рука и повреждено лицо.
«Девушка находится в тяжелом состоянии. Парень пострадал меньше, он мог самостоятельно идти», — добавили в пресс-службе МЧС.