Летел 20 метров. В Крыму джип с туристами упал с обрыва в море

В Крыму джип с двумя туристами упал в море на мысе Тарханкут. Об этом 7 августа сообщают РИА Новости и «КП-Крым» со ссылкой на МЧС республики.



Автомобиль в двумя людьми слетел в обрыв 6 августа. Спасатели рассказали, что водитель не справился с управлением и съехал в обрыв. «Автомобиль стоял передней частью к обрыву. В машине находились парень и девушка <…> Машина не кувыркалась — грубо говоря, летела вниз», — уточнили в ведомстве.