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    Недетская вечеринка. Петербургская школьница воткнула нож в грудь приятеля

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    Полицейские изучают события вечеринки в Невском районе Петербурга. После неё школьница сбежала из квартиры, а юношу спасают врачи.

    Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне утром заканчивалась вечеринка в квартире на Российском проспекте. Участники пили водку, и градус веселья достиг пика к 6:00. Смех сменила агрессия. Девятиклассница ударила ножом в грудь 18-летнего жителя Луги. Сотворённое её испугало, она сбежала.

    Пострадавшего увезли в реанимацию Александровской больницы. 16-летнюю ученицу полицейские встретили у её дома. Школьница состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Проживает вместе с мамой и бабушкой.

    Возбуждено уголовное дело по 111 статье УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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