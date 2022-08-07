Недетская вечеринка. Петербургская школьница воткнула нож в грудь приятеля

Полицейские изучают события вечеринки в Невском районе Петербурга. После неё школьница сбежала из квартиры, а юношу спасают врачи.
Как стало известно «Фонтанке» 7 августа, накануне утром заканчивалась вечеринка в квартире на Российском проспекте. Участники пили водку, и градус веселья достиг пика к 6:00. Смех сменила агрессия. Девятиклассница ударила ножом в грудь 18-летнего жителя Луги. Сотворённое её испугало, она сбежала.
Пострадавшего увезли в реанимацию Александровской больницы. 16-летнюю ученицу полицейские встретили у её дома. Школьница состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Проживает вместе с мамой и бабушкой.
Возбуждено уголовное дело по 111 статье УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).