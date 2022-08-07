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    Водоканал назвал «лидеров по осадкам» среди районов Петербурга после субботнего ливня

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    В Санкт-Петербурге в субботу, 6 августа, прошли сверхрасчетные дожди. В некоторых районах города интенcивность осадков превысила почти в три раза норму. Об этому 7 августа рассказали в Водоканале.

    Максимальное количество осадков зафиксировали:

    • в Приморском районе — 30,8 мм, с интенсивностью 19,6 мм за 20 минут;
    • в Курортном районе — 31,29 мм, с интенсивностью 12,40 за 20 минут;
    • в Петродворцовом районе — 29,66 мм, с интенсивностью 11,83 мм за 20 минут;
    • в Калининском районе — 22,21 мм, с интенсивностью 15,79 мм за 20 минут.

    В этих районах могли быть скопления воды, которые устранялись аварийными бригадами, уточняет Водоканал.

    Эффектным примером стал выход воздуха из люка на Савушкина вместе с потоком воды высотой в несколько этажей. В центре Петербурга также заметили «взбесившийся» люк.

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