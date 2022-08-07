Водоканал назвал «лидеров по осадкам» среди районов Петербурга после субботнего ливня

В Санкт-Петербурге в субботу, 6 августа, прошли сверхрасчетные дожди. В некоторых районах города интенcивность осадков превысила почти в три раза норму. Об этому 7 августа рассказали в Водоканале.
Максимальное количество осадков зафиксировали:
- в Приморском районе — 30,8 мм, с интенсивностью 19,6 мм за 20 минут;
- в Курортном районе — 31,29 мм, с интенсивностью 12,40 за 20 минут;
- в Петродворцовом районе — 29,66 мм, с интенсивностью 11,83 мм за 20 минут;
- в Калининском районе — 22,21 мм, с интенсивностью 15,79 мм за 20 минут.
В этих районах могли быть скопления воды, которые устранялись аварийными бригадами, уточняет Водоканал.
Эффектным примером стал выход воздуха из люка на Савушкина вместе с потоком воды высотой в несколько этажей. В центре Петербурга также заметили «взбесившийся» люк.