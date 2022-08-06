Движение в центре Петербурга в воскресенье перекроют для полумарафона «Северная столица»

С четырех часов утра до четырех часов дня на площади Труда от улицы Якубовича до Конногвардейского бульвара сузят проезжую часть в направлении Английской набережной. Одновременно введут двустороннее движение на Вознесенском проспекте от Малой до Большой Морской улицы.



Общественный транспорт тоже будет вынужден сменить маршруты. С 7:30 до 14:00 изменятся трассы автобусов № 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 100 и 128.



Кроме того, с полуночи и до 23:59 воскресенья будет запрещено парковаться на Сенатской площади, площади Труда от Конногвардейского бульвара до Английской набережной, Конногвардейском бульваре, Кронверкской набережной, Петроградской набережной от дома 33/8Б по улице Куйбышева до Петровской набережной, Аптекарской и Петровской набережных, проспекте Добролюбова, площади Академика Лихачева, Мытнинской и Университетской набережных, Кадетской и 1-й линиях В. О. от Университетской набережной до Среднего проспекта В. О., набережной Макарова от дома 22 до Биржевого моста, в Тучковом и Волховском переулках, на Суворовской площади, в проезде вдоль Марсова поля, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Дворцовой набережной, Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Сенатской площади, Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту, Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до дома 9 по Исаакиевской площади, Большой Морской улице от набережной Крюкова канала до набережной Мойки, нечетной стороне набережной Мойки от Большой Морской улицы до Исаакиевской площади, нечетной стороне набережной Крюкова канала от площади Труда до набережной Мойки, набережной Лейтенанта Шмидта и 23-й линии В. О. от Масляного канала до набережной Лейтенанта Шмидта.

