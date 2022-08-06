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    «Зенит» сохранил ничейный счет, играя в меньшинстве против «Ахмата»

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    Вничью завершился матч 4 тура чемпионата РПЛ «Ахмат» — «Зенит». Встреча проходила 6 августа в Грозном. За 90 минута обе команды не забили ни одного засчитанного гола.

    В первом тайме мяч все-таки побывал в сетке ворот «Ахмата» после удара Андрея Мостового, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда. Напомним также, что половину матча «Зенит» провел в меньшинстве из-за удаления вратаря Даниилы Одоевского. Однако петербуржцы смогли сохранить ворота в неприкосновенности, даже играя вдесятером против 11 игроков соперника.

    После 4 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 8 очками. На второй строчке идет ЦСКА, на первой — «Спартак». У обеих команд по 10 очков.

    Следующий матч «Зенит» проведет 13 августа как раз против ЦСКА. Встреча состоится в Петербурге на «Газпром Арене».

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