Вратаря «Зенита» Одоевского удалили в матче против «Ахмата»

Красной карточкой для вратаря футбольного клуба «Зенит» Даниила Одоевского завершился фол за пределами штрафной площади в матче против «Ахмата». Из-за этого голкипер сине-бело-голубых был вынужден покинуть поле.



Инцидент произошел на 41 минуте встречи. Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев обошел защитников и выбегал один на один с вратарем. Одоевский выскочил за границу штрафной и сбил игрока грозненской команды, бросившись ему под ноги.