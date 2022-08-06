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    Вратаря «Зенита» Одоевского удалили в матче против «Ахмата»

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    Красной карточкой для вратаря футбольного клуба «Зенит» Даниила Одоевского завершился фол за пределами штрафной площади в матче против «Ахмата». Из-за этого голкипер сине-бело-голубых был вынужден покинуть поле.

    Инцидент произошел на 41 минуте встречи. Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев обошел защитников и выбегал один на один с вратарем. Одоевский выскочил за границу штрафной и сбил игрока грозненской команды, бросившись ему под ноги.

    Из-за этого на поле вместо полузащитника Андрей Мостового вышел запасной вратарь Михаил Кержаков. Счет в матче пока 0:0.

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