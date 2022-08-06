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    В Петербурге двоих мужчин задержали за стрельбу из автомобиля на КАД

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    Любителей пострелять из окна автомобиля задержали в Кировском районе Петербурга. Пока они получили административные протоколы о мелком хулиганстве.

    Как сообщили 6 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о стрельбе поступило в полицию Всеволожского района накануне в 20:30. Палили на КАД в сторону Мурманского шоссе из «Рено Сандеро».

    Предполагаемых нарушителей задержали вскоре у дома 19, корпус 2, по улице Зины Портновой. Водителю 23 года, а его пассажиру, который дважды пальнул в воздух, 29 лет.

    По данным 47news, стрельба велась из аэрозольного устройства «Пионер». Оба задержанных живут в Дагестане. Составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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