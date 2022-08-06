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    Маленькая девочка упала в костёр на отдыхе под Приозерском

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    Маленькая девочка пострадала во время отдыха на озере Вуокса в Приозерском районе Ленинградской области. Четырехлетнюю пострадавшую пришлось эвакуировать с острова, чтобы оказать медицинскую помощь.

    Как сообщает 6 августа 47news со ссылкой на областную Аварийно-спасательную службу, помощь потребовалась туристам на острове Холмистый, у которых около полудня в костер упал ребенок. Девочка получила ожоги спины. Спасатели вывезли ребенка и передали сотрудникам скорой.

    Обстоятельства произошедшего уточняются. По предварительным данным, семья из Петербурга.

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