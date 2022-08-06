После статьи «Фонтанки» Бастрыкин заинтересовался квартирой, подаренной семье чиновницы в обход сироты

Александр Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге проверить обстоятельства, при которых семья чиновницы получила квартиру соседки-инвалида. Судя по всему, статья «Фонтанки» дошла до него быстрее, чем обращение сироты на имя главы Следственного комитета РФ.



«ГСУ по Санкт-Петербургу тщательно изучит указанные в публикации сведения и при установлении признаков преступления примет соответствующее процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства 6 августа.