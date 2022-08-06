    Пробки

    2/10

    usd60.37eur61.36
    SUP-фестиваль "Фонтанки"Поступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    После статьи «Фонтанки» Бастрыкин заинтересовался квартирой, подаренной семье чиновницы в обход сироты

    6179
    10 комментариев

    Александр Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге проверить обстоятельства, при которых семья чиновницы получила квартиру соседки-инвалида. Судя по всему, статья «Фонтанки» дошла до него быстрее, чем обращение сироты на имя главы Следственного комитета РФ.

    «ГСУ по Санкт-Петербургу тщательно изучит указанные в публикации сведения и при установлении признаков преступления примет соответствующее процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства 6 августа.

    По поручению Бастрыкина ход и результаты проверки в Петербурге проконтролирует Москва.

    «Фонтанка» накануне рассказала о том, как семья госслужащей получила в дар квартиру после смерти соседки с тяжёлой инвалидностью, у которой осталась родственница-сирота. Девушка настаивает, что подпись тёти в документах поддельная. Доказать в суде ей это не удалось, теперь она рискует остаться не только без наследства, но и с долгом в 200 тысяч рублей — столько требует чиновница за судебную тяжбу.

    Девушка сообщила, что писала обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. «Фонтанке» она уточнила, что на сегодняшний день следователи с ней не связывались.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close