После статьи «Фонтанки» Бастрыкин заинтересовался квартирой, подаренной семье чиновницы в обход сироты

Александр Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге проверить обстоятельства, при которых семья чиновницы получила квартиру соседки-инвалида. Судя по всему, статья «Фонтанки» дошла до него быстрее, чем обращение сироты на имя главы Следственного комитета РФ.
«ГСУ по Санкт-Петербургу тщательно изучит указанные в публикации сведения и при установлении признаков преступления примет соответствующее процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства 6 августа.
По поручению Бастрыкина ход и результаты проверки в Петербурге проконтролирует Москва.
«Фонтанка» накануне рассказала о том, как семья госслужащей получила в дар квартиру после смерти соседки с тяжёлой инвалидностью, у которой осталась родственница-сирота. Девушка настаивает, что подпись тёти в документах поддельная. Доказать в суде ей это не удалось, теперь она рискует остаться не только без наследства, но и с долгом в 200 тысяч рублей — столько требует чиновница за судебную тяжбу.
Девушка сообщила, что писала обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. «Фонтанке» она уточнила, что на сегодняшний день следователи с ней не связывались.