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    Заключенные напали на сотрудников колонии в Калмыкии. Один человек погиб, семеро получили ранения

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    Заключенные напали на сотрудников исправительной колонии № 2 в Калмыкии, где отбывают наказание рецидивисты, совершившие особо тяжкие преступления. Один сотрудник исправительного учреждения погиб на месте, еще семь получили ранения, сообщает 6 августа Следственный комитет республики.

    По данным СК, нападение произошло накануне около 22:20. По предварительной информации, двое осужденных набросились на сотрудников с заточенной пластиной и кустарно изготовленной арматурой с топорищем. Один из работников колонии скончался от ранений, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии.

    Еще через 20 минут эти же осужденные проникли на территорию общежития и ранили еще шестерых сотрудников.

    В итоге злоумышленников задержали, несмотря на их попытки сопротивляться. Известно, что они 1994 и 2000 годов рождения. Один из них отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев за совершение нескольких преступлений, в том числе грабеж, другой отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет, в том числе за убийство.

    Возбуждены уголовные дела по статье «Убийство» и «Покушение на убийство», а также «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

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