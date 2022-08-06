Whoosh начнет штрафовать и блокировать любителей покататься на самокате вдвоем

Московская компания по прокату электросамокатов Whoosh начнет штрафовать и блокировать пользователей сервиса, которые будут кататься вдвоем на одном самокате, сообщили на сайте сервиса 3 августа.



Система штрафных санкций пока находится в тестовом режиме, а алгоритмы, которые позволяют определить количество пассажиров, являются новой разработкой сервиса. Совокупность с данных датчиков на самокате поможет определить, сколько человек едет на конкретном самокате, учитывая разные параметры состояния самоката и поездки.