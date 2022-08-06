Whoosh начнет штрафовать и блокировать любителей покататься на самокате вдвоем

Московская компания по прокату электросамокатов Whoosh начнет штрафовать и блокировать пользователей сервиса, которые будут кататься вдвоем на одном самокате, сообщили на сайте сервиса 3 августа.
Система штрафных санкций пока находится в тестовом режиме, а алгоритмы, которые позволяют определить количество пассажиров, являются новой разработкой сервиса. Совокупность с данных датчиков на самокате поможет определить, сколько человек едет на конкретном самокате, учитывая разные параметры состояния самоката и поездки.
«Автоматически штрафовать или останавливать самокат на ходу — плохой сценарий, особенно на первом этапе. Скорее всего, мы будем снижать скорость самоката, отправлять уведомление и дополнительно рассказывать пользователю, почему так не стоит делать. В случае повторения — вероятно, штрафовать или блокировать аккаунт», — объяснила пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.
Алгоритм был разработан для обеспечения безопасности прокатчиков. «Совместная поездка на одном самокате может быть небезопасной, так как пассажиры могут легко потерять равновесие. Сервис особенно беспокоится о поездках, где пассажир — ребенок», — отметили на сайте пресс-службы.
Разработка алгоритма заняла больше года, сейчас он тестируется на нескольких десятках самокатов. Если все пройдет успешно, технология будет применяться на всем парке сервиса.