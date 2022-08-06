    Пробки

    3/10

    usd60.37eur61.36
    SUP-фестиваль "Фонтанки"Поступление в вузыКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «БМВ» врезался в столб и разлетелся по Московскому проспекту. Столб выдержал

    6044
    11 комментариев

    Водитель «БМВ» устроил краш-тест своему автомобилю у площади Победы в Московском районе Петербурга. Пешеходам повезло, попавшимся на пути машинам — нет.

    Последствия гонок по Московскому проспекту показали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 6 августа. На кадрах изувеченный «БМВ» седьмой серии, который, как рассказывают, влетел в столб у дома № 205 незадолго до половины второго часа ночи.

    Обломки разлетелись по тротуару, колесо осталось на дороге в нескольких метрах от машины, чугунное основание фонаря, судя по фото, выстояло, не потеряв даже знаки.

    «Девушка и парень еле успели увернуться, чтоб их не сбили, находятся в шоке», — рассказывает автор снимков. Двум автомобилям повезло меньше — «БМВ» их уценил.

    Пока экстренные службы разбирались с последствиями аварии, а медики проверяли состояние увернувшихся пешеходов, водитель, по словам очевидцев, испарился с места ДТП.

    В полиции «Фонтанке» подтвердили, что пострадавших в дорожном происшествии на Московском проспекте нет. О том, удалось ли ДПС застать разбившего «БМВ», не сообщается.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close