«БМВ» врезался в столб и разлетелся по Московскому проспекту. Столб выдержал

Последствия гонок по Московскому проспекту показали в паблике « ДТП и ЧП Санкт-Петербург » 6 августа. На кадрах изувеченный «БМВ» седьмой серии, который, как рассказывают, влетел в столб у дома № 205 незадолго до половины второго часа ночи.

Водитель «БМВ» устроил краш-тест своему автомобилю у площади Победы в Московском районе Петербурга. Пешеходам повезло, попавшимся на пути машинам — нет.

Обломки разлетелись по тротуару, колесо осталось на дороге в нескольких метрах от машины, чугунное основание фонаря, судя по фото, выстояло, не потеряв даже знаки.

«Девушка и парень еле успели увернуться, чтоб их не сбили, находятся в шоке», — рассказывает автор снимков. Двум автомобилям повезло меньше — «БМВ» их уценил.



Пока экстренные службы разбирались с последствиями аварии, а медики проверяли состояние увернувшихся пешеходов, водитель, по словам очевидцев, испарился с места ДТП.



В полиции «Фонтанке» подтвердили, что пострадавших в дорожном происшествии на Московском проспекте нет. О том, удалось ли ДПС застать разбившего «БМВ», не сообщается.

